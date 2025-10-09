[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, busto Simon Bolivar rimosso e messo in sicurezza

Voglio ringraziare ufficialmente, in qualità di Presidente dell’Associazione per la cooperazione Italo Venezuelana “Josè Antonio Anzoategui” Manfredonia – Puerto la Cruz il Sindaco di Manfredonia Dott. Domenico La Marca e Francesco Schiavone, assessore con delega ai lavori pubblici e al turismo, per aver accolto la richiesta di rimozione e messa in sicurezza del busto di Simon Bolivar, esposto presso la Piazza omonima a Manfredonia.

Erano anni che il busto era oggetto di vandalismo da parte di alcuni cittadini superficiali e maleducati, senza capirne l’importanza della realizzazione dell’opera nella nostra Città.

Chi ha visitato la città, rappresentanti istituzionali e cittadini italo-venezuelani, mi facevano notare l’incuria ed il degrado, specialmente da parte dei proprietari di animali domestici che hanno scambiato la piazza per un bagno a cielo aperto, dando libero sfogo alle deiezioni dei propri amici a quattro zampe.

L’opera sarà ben presto restaurata da parte di un nostro artista cittadino ed esposta all’interno del Comune, riacquistando quella dignità dovuta ad un personaggio storico ma, soprattutto, a ricordo delle nostre genti che per secoli sono emigrate in Venezuela, verso quella terra lontana che ha sempre accolto noi ITALIANI come FRATELLI.