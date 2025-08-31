Manfredonia, bottiglie di vetro e rifiuti lasciati in Piazza del Donatore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grave ma prevedibile episodio avvenuto nella tarda serata di ieri, 30 Agosto, a Manfredonia, denunciato da parte di alcuni cittadini: questi ultimi hanno infatti segnalato la presenza di una grande quantità di rifiuti lasciati nei pressi di Via Scaloria, nello spazio verde di Piazza del Donatore.

Bottiglie di vetro, di plastica e rifiuti organici posti in una zona frequentata da bambini e destinata soprattutto ad animali: l’inciviltà continuerà imperterrita ad essere una caratteristica della nostra città.

Non è la prima segnalazione che avviene nel periodo della Festa Patronale, e probabilmente non sarà neanche l’ultima: nonostante la presenza delle giostre venga vista come un’occasione di svago e divertimento per i giovani, spesso questi ultimi tendono a rovinarla con atti di questo tipo.