Manfredonia, biglietti a prezzi ridotti per la sfida al Rotonda

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere al match Manfredonia-Rotonda in programma Domenica 14 Aprile alle ore 15:00.

SETTORE INTERO DONNE TRIBUNA CENTRALE/LATERALE CHIUSA CHIUSA GRADINATA EST € 6 € 6 CURVA SUD P. COTUGNO € 6 € 6 CURVA NORD / OSPITI € 6 € 6

Ai prezzi indicati vanno aggiunti i diritti di prevendita

UNDER 12 GRATIS: ACCOMPAGNATO ESCLUSIVAMENTE DA ADULTO PREVIA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. PER POTER ACCEDERE ALLO STADIO E‘ OBBLIGATORIO RITIRARE IL TICKET D‘INGRESSO FINO ALLE ORE 12:30 DI DOMENICA 14 ESCLUSIVAMENTE PRESSO IL BOTTEGHINO DELLO STADIO MIRAMARE, SITO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO.