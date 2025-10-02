Attualità Manfredonia

Manfredonia, beni comunali all’asta: al via dal 15 ottobre

Redazione2 Ottobre 2025
È stato pubblicato il 30 settembre 2025, all’Albo Pretorio online del Comune di Manfredonia, l’avviso di asta pubblica per l’alienazione dei beni comunali inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 18/12/2024 e attuato con Determinazione Dirigenziale n. 931 del 22/05/2025.

La procedura di gara sarà gestita in modalità telematica sulla piattaforma della CUC del Tavoliere – Traspare e avrà inizio alle ore 12:00 del 15 ottobre 2025.

Sono previsti 12 lotti in vendita, comprendenti terreni edificabili, aree ed immobili ricadenti in area ex CCR “ASE”, chioschi e unità abitative, con valori a base d’asta indicati nell’avviso pubblico.

Il provvedimento costituisce un passaggio rilevante nel percorso del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, funzionale al risanamento dei conti comunali e alla stabilità del bilancio dell’Ente.

Dal 15 ottobre 2025 saranno consultabili anche sulla piattaforma Traspare della CUC del Tavoliere, attraverso la quale si svolgerà l’intera procedura di gara.

