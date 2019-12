Il Manfredonia Calcio pareggia per un calcio di rigore assegnato ai padroni di casa all’ultimo secondo del recupero. I sipontini chiudono in testa il 2019 salendo a quota 44 in classifica.

Le reti sono state messe a segno da Trotta e da Uva al 95′.



Appuntamento il 5 gennaio al Miramare contro il Castellaneta dopo la sosta.