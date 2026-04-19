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Manfredonia battuto a Nardò: per la salvezza c’è ancora da lottare

Redazione19 Aprile 2026
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Manfredonia battuto a Nardò: per la salvezza c’è ancora da lottare

Il Manfredonia perde 2-0 a Nardò e complice il risultato clamoroso di Francavilla Fontana, dovrà ancora sudare per la salvezza.

Gara decisa in due minuti, tra il 22’ ed il 24’ della ripresa, dai gol di D’Anna e Garnica.

I sipontini restano ancora virtualmente salvi, ad un punto dal Nola ed a pari punti con Sarnese e Francavilla in Sinni, che si affronteranno in uno spareggio domenica prossima.

I biancocelesti, invece, giocheranno in casa contro la Fidelis Andria, a caccia dei tre punti salvezza.

Redazione19 Aprile 2026