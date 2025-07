[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia batte il colpo: arriva il centrocampista Ceparano

Giovanni Ceparano è un nuovo calciatore del Manfredonia Calcio 1932.

Classe 2002, nato ad Arzano, Ceparano arriva dalla Palmese ed è un centrocampista d’ordine con importanti esperienze alle spalle, maturate tra Serie D, Serie C e vivai di primo livello.

Mediano moderno, con visione di gioco, intensità e qualità nel primo possesso, ha collezionato ben 168 presenze ufficiali in carriera, tra cui 62 in Serie D – Girone G, 34 nel Girone H e 25 in Serie C. Ha indossato maglie prestigiose come quelle del Napoli, Afragolese, Giugliano, Gladiator e Palmese, partecipando anche alla UEFA Youth League con la Primavera partenopea.

Un acquisto di spessore, considerato tra i profili top di categoria per qualità, esperienza e mentalità.