Sport Manfredonia
Manfredonia-Barletta, Pezzella: “Negli ultimi 16 metri siamo troppo morbidi”
“Il risultato più giusto per me era un pari” così mister Pezzella dopo la sconfitta di misura in casa contro il Barletta.
“Abbiamo fatto un buon secondo tempo. Volevo far riposare Urain, ma non abbiamo altre punte di riferimento. Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni, negli ultimi 16 metri siamo troppo morbidi”.