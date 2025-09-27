[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia-Barletta, le probabili formazioni



Manfredonia verso la conferma dell’11 che ha battuto la Sarnese, per il Barletta rientrano gli squalificati Bonnin e Sasanelli. Fuori gli ex Coccia e Giambuzzi?

MANFREDONIA (3-5-2): Sibilano (05); Biagioni (07), Nobile, De Luca; Rondinella, Ceparano, Giacobbe, Di Maso (06), Carullo; Hernaiz, Urain. All: Pezzella.

BARLETTA (4-2-4): Fernandes (05); De Luca (06), Manetta, Bonnin, Misefari (07); Piarulli, Cancelli; Fantacci, Da Silva, Lattanzio, Laringe. All: Pizzulli.