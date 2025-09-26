[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA-BARLETTA IN DIRETTA DOMENICA SU TELESVEVA: LIVE DAL “MIRAMARE” ALLE ORE 15.15

“Sempre fuori per il calcio” tornerà protagonista domenica 28 settembre su Telesveva: trasmetteremo in diretta Manfredonia-Barletta, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie D – girone H – con fischio d’inizio previsto alle ore 15.30. Saremo live, con un ampio prepartita dallo stadio “Miramare”, alle ore 15.15, sia in tv, sul “18”, sia sui nostri canali social Facebook e YouTube, sia sul sito telesveva.it. Telecronaca di Davide Abrescia.