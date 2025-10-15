[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, bando per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

E’ indetto Bando di concorso generale ai sensi della Legge regionale del 07/04/2014, n.10 e ss.mm.ii. per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel comune di Manfredonia.

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere presentate esclusivamente in modalità digitale a mezzo la compilazione del form online disponibile sul sito web “bacopa”, accessibile al seguente indirizzo https://bacopa.it/?mod=mnflr1025 e inviate, a pena di esclusione, a partire dalle ore 00:00 del giorno 15/10/2025 ed entro e non oltre le ore 23:59 del quarantunesimo giorno di pubblicazione, e cioè entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 24 novembre 2025.

Non sono consentite altre modalità di trasmissione.

Allegati

Bando