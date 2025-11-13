Sport Manfredonia
Manfredonia, Balba sulla via del recupero: almeno in panchina a Gravina?
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, Balba sulla via del recupero: almeno in panchina a Gravina?
Il Manfredonia va a Gravina, domenica 16 novembre, senza Hernaiz, Carullo e Nobile infortunati e Jallow squalificato.
Quattro possibili titolari out, ma con il probabile recupero di Balba, classe 2006, importante per la gestione degli under, almeno per la panchina.
In attesa di nuove dal mercato che dovrebbe portare, in riva al Golfo, almeno un difensore ed un centrocampista.