Manfredonia: avvistata auto fibercop, l’auto di Google

Manfredonia – Da piu fronti giungono alla nostra redazione segnalazioni di avvistamenti dell’auto fibercop in cittá. L’auto è facilmente rintracciabile perche ha sul tetto una vistosa telecamera che scatta foto a 360 gradi. L’auto scatta foto per conto di Google. Come molti sanno google ha un servizio incluso in google Maps che si chiama Street View che permette di visionare foto di tutte le strade del mondo. Non spaventatevi, volti e targhe vengono sempre coperti da Google.