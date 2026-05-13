Manfredonia, avviso pubblico rivolto a enti pubblici e privati che intendono realizzare attività socio-educative nel periodo estivo 2026
Manfredonia, avviso pubblico rivolto a enti pubblici e privati che intendono realizzare attività socio-educative nel periodo estivo 2026
Anche per l’anno 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ha destinato ai Comuni italiani risorse per il potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.
In attesa del decreto di riparto delle risorse e assegnazione ai diversi Comuni, questo Ente ha espresso la propria adesione alla manifestazione di interesse e, nelle more del contributo accordato, ha avviato la procedura per l’attuazione di interventi a favore dei minori di Manfredonia, mediante la pubblicazione dell’avviso rivolto agli enti pubblici e privati che intendono realizzare le attività socio educative ricreative nel periodo estivo dal 15 giugno al 30 settembre 2026.