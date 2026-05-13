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Manfredonia, avviso pubblico rivolto a enti pubblici e privati che intendono realizzare attività socio-educative nel periodo estivo 2026

Anche per l’anno 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ha destinato ai Comuni italiani risorse per il potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

In attesa del decreto di riparto delle risorse e assegnazione ai diversi Comuni, questo Ente ha espresso la propria adesione alla manifestazione di interesse e, nelle more del contributo accordato, ha avviato la procedura per l’attuazione di interventi a favore dei minori di Manfredonia, mediante la pubblicazione dell’avviso rivolto agli enti pubblici e privati che intendono realizzare le attività socio educative ricreative nel periodo estivo dal 15 giugno al 30 settembre 2026.

Allegati

Avviso pubblico 2026

Schema di Domanda 2026

Schema di Domanda 2026