Manfredonia, avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle spese per pagamento tari anni 2023 e 2024
L’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n. 189 del 10/09/2025, ha provveduto ad aumentare il limite delle entrate ad ogni titolo percepito, passando da € 800,00 ad € 1.000,00, con la proroga del termine di scadenza alle ore 12,00 del 07/10/2025.