Manfredonia, avviso di scadenza saldo IMU 2024

Manfredonia, avviso di scadenza saldo IMU 20243

Si informa che il termine per il versamento del saldo IMU dovuto per l’anno 2024 scade

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2024

Ai sensi dell’art. 1, comma 762, della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, istitutiva della nuova IMU), il versamento IMU di dicembre deve essere effettuato a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata e sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

Al fine di facilitare l’adempimento tributario da parte dei contribuenti, ed in considerazione del fatto che non è previsto l’invio di comunicazioni informative al domicilio dei cittadini né di bollettini di versamento poiché si tratta di tributo dovuto in autoliquidazione dai contribuenti, sono disponibili , visitando la pagina Servizio Entrate– Tributi:

la “GUIDA AL SALDO IMU 2024” con tutte le informazioni di dettaglio;

con tutte le informazioni di dettaglio; il “SOFTWARE DI CALCOLO IMU CON STAMPA F24” – che consente, previo inserimento della rendita, dell’aliquota e degli altri dati necessari, di calcolare l’IMU dovuta al Comune e di stampare il modello F24 da utilizzare per effettuare il versamento presso tutti gli sportelli bancari e/o postali.

IL DIRIGENTE DEL 4°SETTORE

Dott.ssa Maricarmen DISTANTE