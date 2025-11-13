Politica Manfredonia

Manfredonia, avviso di convocazione per la “La Notte dello Sport – Natale 2025”

Comunicato Stampa13 Novembre 2025
AVVISO DI CONVOCAZIONE – “La Notte dello Sport – Natale 2025”

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia invita tutte le associazioni sportive e le scuole di ballo operanti sul territorio a partecipare a un incontro organizzativo in vista dell’evento:

📅 Venerdì 21 Novembre 2025

🕠 Ore 17:30

📍 Sala Consiliare – Palazzo San Domenico

💬 Nicola Mangano consigliere delegato allo sport, con il supporto e la collaborazione della consigliera Antonietta D’Anzeris: “L’incontro ha l’obiettivo di condividere idee, modalità di partecipazione e aspetti organizzativi per realizzare insieme una serata dedicata allo sport, al movimento e alla valorizzazione delle realtà locali in occasione delle festività natalizie.”

📌 La partecipazione è aperta ai responsabili e referenti delle associazioni

