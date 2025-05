[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, avvio della raccolta differenziata nella frazione Montagna e ‘Case sparse’

In attuazione dell’Ordinanza Sindacale n. 22/2025, si comunica che dal 19 maggio 2025 sarà attivo il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” nelle zone “Case Sparse” C4_4 e nella frazione “Montagna”, per tutte le utenze domestiche e non domestiche ricadenti nel territorio comunale.

A partire dal 16 maggio 2025 saranno rimossi i cassonetti stradali presenti nelle aree interessate. Da quel momento, i rifiuti dovranno essere conferiti tramite i kit di A.S.E. SpA, seguendo le modalità e gli orari riportati nei materiali informativi distribuiti.

Tutti i residenti delle zone interessate sono invitati con urgenza a ritirare il kit per la raccolta differenziata.

Il ritiro potrà avvenire presso l’ex Centro Comunale di Raccolta (CCR) in via Tratturo del Carmine, senza necessità di rispettare l’ordine alfabetico previsto per le utenze cittadine. Questa modalità agevolata è stata predisposta per rispondere alle esigenze specifiche dei cittadini residenti in aree più isolate.

Nelle località del Litorale Sud, in particolare “Scalo dei Saraceni” e “Ippocampo”, partirà contestualmente solo il servizio di raccolta del vetro, tramite appositi contenitori. Le utenze domestiche e commerciali di queste aree che non hanno ancora ritirato il mastello e/o il carrellato, potranno recarsi per il ritiro presso la sede ASE in Località Pariti.

Le aree dalle quali saranno rimossi i cassonetti sono: Località Bissanti, Località Strada di Ripa di Sassi, Strada Provinciale per la Montagna nei pressi dell’ex Ristorante La Grande Muraglia, zona Mercato Ortofrutticolo e Località Strada Conte di Troia.

Si raccomanda con fermezza di non abbandonare i rifiuti sul territorio. L’abbandono è un atto incivile che comporta gravi danni ambientali ed è soggetto a sanzioni fino a 500 euro, oltre ad altre eventuali responsabilità previste dalla normativa vigente.

L’assessora alla sostenibilità ecologica e ambientale, Rita Valentino, ha dichiarato: “Rendere uniforme il sistema di raccolta su tutto il territorio comunale è un impegno che portiamo avanti con determinazione, per tutelare l’ambiente e garantire pari dignità e servizi a tutti i cittadini, anche a quelli che vivono in aree decentrate. È una responsabilità collettiva, ma anche una concreta occasione per migliorare il decoro e la qualità della nostra città. Siamo certi nella collaborazione di tutti e confidiamo nel senso civico che contraddistingue la nostra comunità.”

Il Comune di Manfredonia e A.S.E. restano a disposizione per ogni ulteriore informazione.