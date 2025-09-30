[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia avvia i lavori per l’Ecomuseo del Mare: focus sui tavoli operativi

II WORKSHOP: 3 Tavoli per l’Ecomuseo – UN INCONTRO DI LAVOROVenerdì 3 ottobre 2025, ore 17-20 Sala Auditorium Vailati – Seminario Diocesano, Manfredonia

Manfredonia, 30 settembre 2025– Il percorso partecipativo per la costituzione dell’Ecomuseo del Mare e delle Zone Umide del Golfo di Manfredoniaentra nella sua fase operativa con un secondo e cruciale appuntamento. Il workshop, intitolato“3 Tavoli per l’Ecomuseo”, si terràvenerdì 3 ottobre 2025e sarà interamente dedicato all’avvio dei lavori e alla creazione di sinergie concrete.

L’iniziativa rientra nelProgetto M.AR.E.A.del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia (proff. Roberto Goffredo, Danilo Leone, Maria Turchiano), finanziato dall’Unione Europea (PNRR “CHANGES” – Spoke 1, Università di Bari), in collaborazione con il Centro Studi Naturalistici.

Non un Convegno, ma Tavoli di Lavoro

Il Progetto M.AR.E.A. propone il mare e l’acqua come filo narrativo per unire archeologia, paesaggio, ambiente e cultura. L’obiettivo del workshop del 3 ottobre non è espositivo, maoperativo: trasformare il patrimonio di conoscenze e relazioni in unarete stabile di collaborazione e azione.

Per questo motivo, l’incontro sarà centrato sull’avvio di tre tavoli tematici. Questi gruppi di lavoro lavoreranno nel tempo per definire una visione condivisa, unagovernancepartecipata e per generareprogetti concretiper lo sviluppo sostenibile del Golfo:

Ricerca, patrimonio culturale e paesaggio Ambiente, risorse idriche e sviluppo sostenibile Fruizione, didattica e comunicazione

Gli Interventi e i Contributi

L’incontro di lavoro sarà arricchito dai contributi di esperti di ecomusei e istituzioni culturali, che condivideranno le loro esperienze di successo e aiuteranno a impostare le attività dei tavoli:

Anna Maria Candela – Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali – Regione Puglia

– Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali – Regione Puglia Benedetta Bolognesi – Rete degli Ecomusei dell’Emilia-Romagna

– Rete degli Ecomusei dell’Emilia-Romagna Antonio Errico – Porto Museo di Tricase (LE)

– Porto Museo di Tricase (LE) Davide Iannis – Consorzio Culturale Monfalconese – Ecomuseo dei Territori

– Consorzio Culturale Monfalconese – Ecomuseo dei Territori Ernesto Mola– Ecomuseo delle Bonifiche di Frigole (LE)

Unisciti a Noi: Lavoriamo per il Futuro del Golfo di Manfredonia

Questo workshop rappresenta una tappa fondamentale per lacostruzione attivadell’Ecomuseo e per il futuro del nostro territorio.

La partecipazione è la chiave:invitiamo caldamente glioperatori culturali, economicie l’interacittadinanzaa unirsi a noi pervalorizzare e preservareil Golfo di Manfredonia attraverso il lavoro concreto dei nuovi tavoli.