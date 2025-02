[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia avvia con l’Assessora regionale Matrangola un percorso condiviso per la valorizzazione dei beni culturali

Si è svolto lo scorso 3 febbraio presso il Municipio di Manfredonia un incontro significativo dedicato alla valorizzazione e gestione del patrimonio culturale locale. Promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Puglia, il tavolo di lavoro del “Coordinamento per la Cura dei Luoghi” ha rappresentato un’importante opportunità di confronto tra istituzioni, operatori culturali ed esperti del settore, con l’obiettivo di delineare strategie condivise per la tutela e la fruizione del patrimonio cittadino.

All’incontro hanno partecipato l’Assessora regionale alla Cultura, Viviana Matrangola, il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca, l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente, l’Assessore al Turismo, Francesco Schiavone, e l’Assessora al Demanio, Cecilia Simone. Presenti anche la Dirigente del settore Cultura, Maria Sipontina Ciuffreda, e la Responsabile dell’Ufficio Cultura, Anna Ciuffreda, oltre al Coordinatore degli Scavi Archeologici di Siponto, Giuliano Volpe, in collegamento streaming, l’archeologo Michele Basta, per ArcheoSipontum, e Michele Sacco in rappresentanza della Pro Loco Manfredonia. Ha preso parte al dibattito anche Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, portando il contributo della realtà ecclesiastica nella valorizzazione del patrimonio culturale locale.

L’incontro ha messo in evidenza due obiettivi principali per i prossimi mesi: la definizione di un modello coordinato per la gestione e la valorizzazione dei beni culturali, attraverso un percorso strutturato che coinvolga tutti gli attori istituzionali e culturali, e la creazione di una rete stabile di collaborazione tra enti pubblici e privati, finalizzata allo sviluppo di progettualità comuni, all’attrazione di finanziamenti e alla promozione di Manfredonia come destinazione culturale di rilievo.

“Ringrazio l’Assessora regionale alla Cultura, Viviana Matrangola, per aver promosso questo tavolo di lavoro, offrendo un’importante opportunità di dialogo e collaborazione che pone solide basi per il futuro del nostro patrimonio storico e artistico”, ha dichiarato il Sindaco Domenico la Marca.

“L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale per avviare un percorso condiviso sulla valorizzazione e gestione del patrimonio culturale di Manfredonia. Il confronto tra istituzioni e attori del territorio è essenziale per creare le condizioni per una gestione sostenibile e coordinata dei nostri beni culturali”, ha commentato Maria Teresa Valente.

L’Assessora regionale Viviana Matrangola ha sottolineato l’importanza di questi tavoli di lavoro come strumenti per mettere a sistema le istituzioni e gli operatori culturali, incoraggiando una visione comune capace di valorizzare il ricco patrimonio materiale e immateriale del territorio.

L’incontro segna l’inizio di un percorso che proseguirà con nuovi appuntamenti, finalizzati a strutturare azioni concrete per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale di Manfredonia, rafforzando il legame tra tutela, fruizione e sviluppo territoriale.