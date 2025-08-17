Manfredonia: auto resta all’interno del passaggio a livello, traffico in tilt, un’ambulanza resta bloccata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Questa mattina un’auto è rimasta bloccata all’interno del passaggio a livello all’altezza dell’AJINOMOTO. Con molta probabilità ha tentato di passare il passaggio a livello nonostante le sbarre avessero già iniziato la chiusura. Purtroppo in questi casi le procedure di sicurezza impongono il blocco del traffico dei treni, intervento del personale delle Ferrovie dello Stato e sblocco della situazione.

Come potete immaginare questa procedura è molto lunga, e questa manovra azzardata dell’autista dell’auto ha causato un grandissimo e lunghissimo blocco del traffico. Immaginate il traffico nella domenica di Ferragosto, come noto quella strada è l’accesso al Gargano da parte del pubblico della provincia di Bari e Bat.

Nel traffico è rimasta bloccata anche un’ambulanza che doveva intervenire nella riviera sud.

Si rinnova, sempre, di evitare manovre azzardate per passare i passaggi a livelli per evitare di mettere in pericolo la propria vita e di bloccare il traffico inutilmente.