Manfredonia Autismo Aps: evento il 9 aprile
Manfredonia Autismo Aps: evento il 9 aprile
L’evento previsto per il 2 aprile, rinviato a causa del maltempo, si terrà il giovedì 9 aprile in Piazza del Popolo.
Abbiamo scelto di viverlo insieme qualche giorno dopo, ma con lo stesso spirito e la stessa determinazione.
Perché il 2 aprile è una data importante, ma è una data che va oltre una sola giornata.
La consapevolezza non si esaurisce in un giorno: è un impegno che continua, ogni giorno, nelle famiglie, nelle scuole, nella comunità.
E forse proprio questo rinvio ce lo ricorda ancora di più.
Ospiti della serata: SCAMU
Animazione a cura di Pasquale DJ
e tante altre sorprese
Manfredonia – Piazza del Popolo
9 Aprile
Ore 18:00
Vi aspettiamo per accendere insieme una luce sull’autismo.
Manfredonia Autismo APS