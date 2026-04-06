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Manfredonia Autismo Aps: evento il 9 aprile

L’evento previsto per il 2 aprile, rinviato a causa del maltempo, si terrà il giovedì 9 aprile in Piazza del Popolo.

Abbiamo scelto di viverlo insieme qualche giorno dopo, ma con lo stesso spirito e la stessa determinazione.

Perché il 2 aprile è una data importante, ma è una data che va oltre una sola giornata.

La consapevolezza non si esaurisce in un giorno: è un impegno che continua, ogni giorno, nelle famiglie, nelle scuole, nella comunità.

E forse proprio questo rinvio ce lo ricorda ancora di più.

Ospiti della serata: SCAMU

Animazione a cura di Pasquale DJ

e tante altre sorprese

Manfredonia – Piazza del Popolo

9 Aprile

Ore 18:00

Vi aspettiamo per accendere insieme una luce sull’autismo.

Manfredonia Autismo APS