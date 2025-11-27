Manfredonia, aumenta l’introito dell’imposta di soggiorno
Manfredonia, aumenta l’introito dell’imposta di soggiorno
Imposta di soggiorno: +25% al 31 ottobre 2025
Crescono le entrate dell’imposta di soggiorno a Manfredonia: al 31 ottobre 2025 il Comune ha già superato l’intero incasso del 2024, con un aumento stimato del 25%.
Un risultato che conferma la crescita della stagione turistica e l’efficacia delle politiche portate avanti dall’Assessorato allo Sviluppo Economico.
Determinante il lavoro congiunto tra Attività Produttive e Polizia Locale, con controlli più puntuali e la registrazione di oltre 45 nuove strutture ricettive.
Le verifiche continueranno nelle prossime settimane, anche attraverso incroci con i dati dell’Agenzia delle Entrate, per garantire equità e trasparenza nel comparto turistico.
Il Comune proseguirà nel dialogo con operatori, associazioni e autorità per costruire un modello turistico sostenibile, competitivo e di qualità.