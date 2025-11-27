Politica Manfredonia

Manfredonia, aumenta l’introito dell’imposta di soggiorno

Redazione27 Novembre 2025
gray table lamp beside white bed pillow
Photo by Rhema Kallianpur on Unsplash
👉Imposta di soggiorno: +25% al 31 ottobre 2025

Crescono le entrate dell’imposta di soggiorno a Manfredonia: al 31 ottobre 2025 il Comune ha già superato l’intero incasso del 2024, con un aumento stimato del 25%.

Un risultato che conferma la crescita della stagione turistica e l’efficacia delle politiche portate avanti dall’Assessorato allo Sviluppo Economico.

Determinante il lavoro congiunto tra Attività Produttive e Polizia Locale, con controlli più puntuali e la registrazione di oltre 45 nuove strutture ricettive.

Le verifiche continueranno nelle prossime settimane, anche attraverso incroci con i dati dell’Agenzia delle Entrate, per garantire equità e trasparenza nel comparto turistico.

📌 Il Comune proseguirà nel dialogo con operatori, associazioni e autorità per costruire un modello turistico sostenibile, competitivo e di qualità.

