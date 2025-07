[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia attende la Re Manfredi Run

Lo sport incontra la cultura e l’intrattenimento: quest’anno la Re Manfredi RUN entra ufficialmente nel programma del Manfredonia Festival 2025, portando con sé entusiasmo, spirito di comunità e la voglia di riscoprire il territorio correndo insieme. La storica corsa podistica, organizzata dalla A.S.D. Manfredonia Corre, che già negli scorsi anni ha richiamato atleti professionisti, amatori e famiglie, si prepara a un’edizione speciale, inserita in un contesto più ampio di eventi che animeranno l’estate sipontina.

Un evento per tutti

La Re Manfredi RUN 2025 prevede percorsi adatti a ogni livello di preparazione:

Gara Competitiva Nazionale omologata FIDAL sulla distanza di 10 km, con partenza e arrivo nel suggestivo Porto Turistico “Marina del Gargano”.

omologata FIDAL sulla distanza di 10 km, con partenza e arrivo nel suggestivo Porto Turistico “Marina del Gargano”. Family Run di 5 km e Corsa Non Competitiva di 10 km, aperta a bambini, genitori e gruppi di amici.

Novità di quest’anno

Nuovo percorso ancora più veloce con partenza e arrivo nello stesso punto e sono stati eliminati diversi giri di boa.

ancora più veloce con partenza e arrivo nello stesso punto e sono stati eliminati diversi giri di boa. Premi in denaro per i primi classificati assoluti maschili e femminili.

per i primi classificati assoluti maschili e femminili. Medaglia a tutti i partecipanti della gara agonistica, non competitiva e family run.

La manifestazione si svolgerà in un’atmosfera di festa, tra musica, divertimento e la suggestiva cornice del Porto Turistico passando per i punti più affascinanti e storici di Manfredonia. Altre novità saranno annunciate nei prossimi giorni…!

Più di una corsa: un simbolo di comunità

La Re Manfredi RUN è nata per celebrare la storia e la tradizione della città di Manfredonia, ispirandosi alla figura di Re Manfredi e al suo legame con il territorio. L’inserimento nel cartellone del Festival valorizza ulteriormente l’evento, promuovendo lo sport come occasione di aggregazione e benessere. “La corsa non è solo una competizione – ha dichiarato il comitato organizzatore – ma un momento in cui Manfredonia si racconta, si apre ai visitatori e accoglie tutti con la sua energia.”

Data e iscrizioni

La Re Manfredi RUN si terrà domenica 28 settembre 2025, con ritrovo fissato per le ore 08.00 in Piazza Falcone e Borsellino (nei pressi del Porto turistico Marina del Gargano) con partenza che sarà data alle ore 09:00. Le iscrizioni sono già disponibili e sarà garantito il pacco gara ufficiale comprensivo di pettorale, maglia tecnica e prodotti locali con medaglia finale a tutti i partecipanti giunti al traguardo.

Un invito a partecipare

Che tu sia un runner esperto o desideri semplicemente passeggiare tra le bellezze della città, la Re Manfredi RUN 2025 ti aspetta. Unisciti a centinaia di partecipanti per vivere un’esperienza unica, all’insegna dello sport, della cultura e dell’ospitalità di Manfredonia.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

Sito ufficiale della Re Manfredi Run

Sito iscrizioni: Agonistica, Non Competitiva e Family RUN

Dispositivo Gara

Seguici sui social con l’hashtag ReManfrediRUN2025 e ManfredoniaFestival2025

Ringraziamo la Giunta Comunale per la fiducia riposta e l’aver accolto la nostra gara nel programma del Manfredonia Festival 2025.