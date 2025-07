Manfredonia, Ase proroga la distribuzione dei mastelli nell’ex centro comunale di raccolta in Via Tratturo del Carmine

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DAL 7 LUGLIO PROROGATA LA DISTRIBUZIONE DEI MASTELLI ALL’EX CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA IN VIA TRATTURO DEL CARMINE.

ASE S.p.A., in collaborazione con il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita, Comunità Energetiche, informa che, viste le numerose richieste da parte dei cittadini e per agevolare ulteriormente il servizio, la distribuzione dei nuovi mastelli per la raccolta differenziata continuerà presso l’Ex Centro Comunale di Raccolta – Via Tratturo del Carmine, e non presso la sede ASE in Località Pariti come precedentemente comunicato.

A partire da lunedì 7 luglio, il ritiro sarà possibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Si ricorda che:

Non è necessario rispettare l’ordine alfabetico;

È possibile delegare una persona di fiducia per il ritiro, compilando l’apposito modulo disponibile online o direttamente in sede;

Per le utenze in condizioni di comprovata non autosufficienza e prive di supporto familiare, è prevista una consegna domiciliare, previa verifica con i Servizi Sociali del Comune;

Gli utenti residenti in condomini, già in possesso dei carrellati condominiali, non devono ritirare i nuovi mastelli.

Per maggiori informazioni: