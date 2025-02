[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ascolta Giampà: “Ci crediamo tutti nella salvezza”

Il difensore del Manfredonia Giampà ha parlato dello scontro cruciale di domenica contro il Francavilla:

“Sfida importantissima, vincendo prendiamo lo stesso Francavilla e potremmo accorciare sull’Ugento” dice il difensore ex Andria “Il sogno salvezza diretta è difficile, l’Ischia è distante 9 punti. Ma tutte le partite sono delle finali”.

Dopo lo 0-0 in casa della Nocerina il morale è alto: “Rispetto alle ultime trasferte perse in malo modo, pareggiare in quello stadio con quel pubblico è una sveglia morale. Poteva scapparci anche il colpaccio. Ma è un punto che ci dà molto a livello morale”.