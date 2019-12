Manfredonia, arriva una punta classe ’99

La Società #ManfredoniaCalcio1932 è lieta di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’eclettica punta Giovanni Fania (1999)

Giovanni Fania è cresciuto calcisticamente nel Real San Giovanni ed ha fatto parte anche della rappresentativa regionale di categoria per poi passare alla Berretti del Catanzaro fino alla serie C. Nella scorsa stagione ha militato a Locri in serie D prima di fare ritorno a casa.

Prima o seconda punta, Giovanni Fania è un giocatore di elevata forza fisica bravo ad attaccare la profondità e forte nell’uno contro uno e nel gioco aereo.

Un calciatore giovane e dalle indubbie capacità tecniche ed ad atletiche che va ad aggiungersi al reparto avanzato di mister Agnelli.