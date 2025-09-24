[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, arriva la prima vittoria: Sarnese battuta 4-2 al Miramare

Un grande Manfredonia, soprattutto nel primo tempo, batte 4-2 la Sarnese e conquista la prima vittoria in campionato.

Mattatore di giornata l’attaccante Urain che infila due volte di testa Petrone al 7′ ed al 41′. Nel mezzo la rete di Hernaiz con una punizione deviata da un difensore ospite al 39′.

Il Manfredonia va addirittura sul 4-0 all’ultimo minuto del primo tempo con un tap-in di Rondinella dopo una giocata dello scatenato Urain.

Nella ripresa i sipontini calano il ritmo e la Sarnese trova due reti con Virgilio e Ferrara, prima dell’espulsione di Rajkovic al 28′: per l’attaccante ex Brindisi è la seconda espulsione consecutiva al Miraamre.

La gara termina 4-2, una vittoria che dà morale ai biancocelesti prima della sfida contro il Barletta di domenica.