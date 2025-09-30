[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, arriva il portiere Thomas Brahja

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo di Thomas Brahja, portiere classe 2005.

Alto 1,90 m, Thomas arriva dalla Cremonese, società con cui è cresciuto calcisticamente fin dal settore giovanile. Nelle ultime stagioni ha indossato le maglie dell’Under 17, Under 19 e Primavera, fino al passaggio in prestito al Matera lo scorso anno in Serie D, dove ha collezionato 24 presenze maturando esperienza importante in prima squadra.

Giovane ma già con un percorso solido alle spalle, Brahja è anche nel giro della Nazionale giovanile albanese, con cui ha partecipato a diversi raduni e convocazioni.

Un portiere di prospettiva, che unisce fisicità e reattività, pronto a mettersi a disposizione dei biancocelesti.

