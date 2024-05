Manfredonia, approvato il Documento Strategico del Commercio (D.S.C.)

APPROVAZIONE DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO (D.S.C.). Deliberazione n. 22 del 10 maggio 2024, assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale.

E’ un atto previsto dalla legge regionale n. 24/2015, dal contenuto in parte programmatorio e in parte regolamentare in materia di commercio, redatto con la condivisione e il contributo delle associazioni di categoria, volto a dare ordine e organicità alla disciplina delle attività commerciali nel territorio comunale.

Il D.S.C. si struttura in più sezioni ed in tavole grafiche sull’allocazione dei mercati cittadini i quali sono stati oggetto di una completa razionalizzazione.

Nell’ambito del DSC, sono presenti, fra gli altri, il nuovo regolamento per le medie strutture di vendita e quello per il commercio su aree pubbliche, regolamenti che valorizzano questi ambiti del tessuto economico produttivo cittadino.

Il Documento è improntato ai nuovi principi europei e nazionali in materia di liberalizzazione e concorrenza, semplificazione, razionalizzazione delle aree destinate al commercio e dei mercati che consentirà agli operatori economici di muoversi all’interno di un contesto di regole chiare e all’Ente di disporre di uno strumento di riferimento unico, organico che condurrà a procedimenti più celeri ed efficienti, oltre a consentire di beneficiare di quei finanziamenti regionali previsti per il potenziamento dei Distretti Urbani del Commercio.

Il Commissario Straordinario