Manfredonia, approvata la procedura per la gestione dei Data Breach: più tutele per i dati dei cittadini
La Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato gli atti che regolano modalità per la gestione delle violazioni dei dati personali (Data Breach), in attuazione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) .
È una novità importante: l’Ente si dota di uno strumento operativo chiaro per individuare, gestire e comunicare eventuali incidenti informatici o errori che comportino la perdita o divulgazione indebita di dati personali.
Un esempio pratico: se un documento con dati sensibili di un cittadino venisse inviato per errore a un destinatario sbagliato, oggi l’Ente potrà intervenire subito informare il cittadino , attivare le comunicazioni obbligatorie verso il Garante e prevenire danni futuri .
“Con questa procedura – dichiara l’Assessore al Personale Sara Delle Rose – tuteliamo concretamente i cittadini e rendiamo l’amministrazione più responsabile e trasparente.”
Il testo completo sarà disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale .
L’Assessore al Personale Sara Delle Rose