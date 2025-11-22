[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia applaude Michele Brigida, ha salvato la 91enne dall’incendio di Monticchio

📍Oggi voglio esprimere la mia più profonda gratitudine e ammirazione per Michele Brigida, il macellaio di Manfredonia che ho avuto il privilegio di andare a trovare nella sua attività. Michele non è solo un imprenditore locale: è un vero e proprio eroe del nostro tempo.

Il 20 novembre, quando un incendio ha interessato un immobile in zona Monticchio, Michele non ha esitato un solo istante. Grazie al suo coraggio, al suo altruismo e al suo spirito verso gli altri, è riuscito a salvare una signora di 91 anni, la cui vita era in pericolo. Questo gesto non è solo meritorio, è un esempio luminoso di come il senso civico e la solidarietà possano fare la differenza nelle tragedie.

Sono orgoglioso di avere nella nostra comunità una persona così generosa e pronta ad aiutare. Michele rappresenta ciò che di più bello può emergere nella nostra città: il prendersi cura del prossimo, senza alcuna retorica, con azioni concrete. E il suo esempio deve ispirare tutti noi, affinché sempre più cittadini possano comportarsi con lo stesso altruismo e senso di responsabilità.

Per questo, nei prossimi giorni, ho invitato in Comune Michele Brigida, insieme al poliziotto e all’infermiera (entrambi fuori servizio) che sono intervenuti per prestare i primi soccorsi durante l’incendio. Voglio che la nostra comunità riconosca e valorizzi il loro coraggio: non semplicemente come cittadini, ma come veri e propri punti di riferimento per tutti noi.

La città che mi piace è la città che ha coraggio, altruista, attenta soprattutto alle fasce più deboli e Michele Brigida fa parte di questa città che è presente nella nostra comunità.

Grazie di cuore, Michele. Sei la dimostrazione che la forza della nostra comunità sta nelle persone, nei loro valori e nella capacità di reagire con umanità.