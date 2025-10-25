Attualità Manfredonia

Manfredonia, aperture straordinarie ufficio carta d’identità (CIE)

Redazione25 Ottobre 2025
In vista delle consultazioni elettorali del 23 e 24 novembre 2025, in qualità di Assessore agli affari generali, si garantisce il rilascio o il rinnovo della Carta d’Identità Elettronica (CIE) con aperture straordinarie.

🗓️ Date e Orari Speciali

L’ufficio sarà aperto dalle 16:00 alle 19:00 nelle seguenti giornate:

• Ottobre: Lunedì 27, Mercoledì 29, Giovedì 30, Venerdì 31.

Novembre: Lunedì 3, Mercoledì 5, Giovedì 6, Venerdì 7.

📝 Modalità di Accesso

• ATTENZIONE: Il servizio è erogato SENZA prenotazione online (l’Agenda CIE del Ministero non sarà attiva).

• Posti limitati: Saranno rilasciate un massimo di 24 CIE per giornata.

• Accesso: Secondo l’ordine di arrivo. I numeri progressivi saranno distribuiti all’entrata a partire dalle ore 15:45.

Il Sindaco, l’Assessore Sara Delle Rose e il Presidente della comm. Daniele Spano “Garantire il diritto di voto è la nostra priorità. Invitiamo chi necessita del documento ad approfittare di questo servizio straordinario.”

