Manfredonia. Apertura straordinaria per rilascio carte d’identità
In occasione delle consultazioni elettorali del 22 e 23 marzo 2026 l’ufficio preposto al rilascio delle carte d’identità sarà aperto al pubblico secondo il calendario che segue:
|Giovedì pomeriggio
|05 marzo
|15:00 – 19:00
|Venerdì pomeriggio
|06 marzo
|15:00 – 19:00
|Sabato mattina
|07 marzo
|09:00 – 13:00
|Lunedì pomeriggio
|09 marzo
|15:00 – 19:00
|Mercoledì pomeriggio
|11 marzo
|15:00 – 19:00
|Giovedì pomeriggio
|12 marzo
|15:00 – 19:00
|Venerdì pomeriggio
|13 marzo
|15:00 – 19:00
|Sabato mattina
|14 marzo
|09:00 – 13:00
|Lunedì pomeriggio
|16 marzo
|15:00 – 19:00
|Mercoledì pomeriggio
|18 marzo
|15:00 – 19:00
|Giovedì pomeriggio
|19 marzo
|15:00 – 19:00
E’ attiva la modalità di prenotazione all’indirizzo : Comune di Manfredonia – Servizi di prenotazione disponibili