Attualità Manfredonia

Manfredonia. Apertura straordinaria per rilascio carte d’identità

Redazione6 Marzo 2026
In occasione delle consultazioni elettorali del 22 e 23 marzo 2026 l’ufficio preposto al rilascio delle carte d’identità sarà aperto al pubblico secondo il calendario che segue:

Giovedì pomeriggio05 marzo15:00 – 19:00
Venerdì pomeriggio06 marzo15:00 – 19:00
Sabato mattina07 marzo09:00 – 13:00
Lunedì pomeriggio09 marzo15:00 – 19:00
Mercoledì pomeriggio11 marzo15:00 – 19:00
Giovedì pomeriggio12 marzo15:00 – 19:00
Venerdì pomeriggio13 marzo15:00 – 19:00
Sabato mattina14 marzo09:00 – 13:00
Lunedì pomeriggio16 marzo15:00 – 19:00
Mercoledì pomeriggio18 marzo15:00 – 19:00
Giovedì pomeriggio19 marzo15:00 – 19:00

E’ attiva la modalità di prenotazione all’indirizzo : Comune di Manfredonia – Servizi di prenotazione disponibili

