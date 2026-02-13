Attualità Manfredonia

Manfredonia, apertura straordinaria per il rilascio carte d’identità

Redazione13 Febbraio 2026
In occasione delle consultazioni elettorali del 22 e 23 marzo 2026 l’ufficio preposto al rilascio delle carte d’identità sarà aperto al pubblico secondo il calendario che segue:
 

Lunedì16 febbraio14:15 – 19:00
Mercoledì18 febbraio14:15 – 19:00
Giovedì19 febbraio14:15 – 19:00
Venerdì20 febbraio14:15 – 19:00
Sabato21 febbraio08:45 – 13:00
Lunedì23 febbraio14:15 – 19:00
Mercoledì25 febbraio14:15 – 19:00
Giovedì26 febbraio14:15 – 19:00
Venerdì27 febbraio14:15 – 19:00
Sabato28 febbraio08:45 – 13:00

E’ attiva la modalità di prenotazione all’indirizzo:

https://comune.manfredonia.fg.it/area_eagenda_servizi/pagsistema.html

