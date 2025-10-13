Manfredonia, apertura straordinaria del mercato domenica 19 ottobre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MERCATO SETTIMANALE (ZONA SCALORIA). APERTURA STRAORDINARIA NELLA GIORNATA DI DOMENICA 19 OTTOBRE 2025



Il SINDACO

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.41/2025 con la quale si differiva ad

altra data il mercato settimanale previsto per il 2 settembre.

Viste le richieste pervenute dalla organizzazioni rappresentative degli operatori

commerciali che chiedono di recuperare la giornata di mercato domenica 19 ottobre p.v.



Considerato:

che l’art.12, c.4, lett.D, punto 7 della L.R.P. n.24/2015 dispone che i Comuni

determinano le giornate di svolgimento delle fiere e dei mercati, gli orari di vendita, le

varie sospensioni nelle giornate festive e dei mercati straordinari;

che lo svolgimento del mercato settimanale nella mattinata di domenica 19 ottobre p.v.

non presenta problematiche di viabilità ed organizzative consentendo quindi di

soddisfare le richieste pervenute;

Vista la Legge R. Puglia n.24/2015 e s.m.i. (c.d. Codice del commercio).

DISPONE

Che domenica 19 ottobre p.v. si effettui, in via straordinaria, il mercato settimanale

quale recupero della ordinaria giornata del 2 settembre u.s. sospesa per effetto della

richiamata ordinanza sindacale n. 41/2025;



La trasmissione del presente provvedimento, alla Questura di Foggia, alla Compagnia

dell’Arma dei Carabinieri di Manfredonia, al Comando della Guardia di Finanza di

Manfredonia, al Commissariato di Polizia di Manfredonia, al Comando della Polizia

Municipale di Manfredonia.