Manfredonia, aperto il bando “Si può fare”
Nell’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia si è tenuta la
presentazione del bando, che da oggi è ufficialmente aperto
Un’opportunità per le ragazze e i ragazzi dai 16 ai 30 anni di
trasformare le proprie idee in realtà con un contributo economico
fino a 3.500€.
Può partecipare al bando chi vuole realizzare un
evento, un progetto artistico, un’iniziativa di volontariato o
un’attività per la comunità. Si Puó Fare! Da oggi si possono
presentare le proposte su www.sipuofare.net (sezione Puglia).
Per offrire supporto diretto ai partecipanti, è attivo lo sportello
informativo il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00
presso la sede del Comune di Manfredonia per aiutarti nella
presentazione del progetto.
“Un’Amministrazione che sceglie di ascoltare e sostenere le nuove
generazioni compie una scelta di prospettiva.
‘Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026’ rappresenta un segnale chiaro:
crediamo nei nostri ragazzi e li vogliamo parte attiva nella crescita
della città”, afferma il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca.
“Con questa seconda edizione rafforziamo un percorso già avviato,
che ha dimostrato quanto i giovani sappiano essere capaci di
visione, responsabilità e concretezza.
Vogliamo accompagnarli nella trasformazione delle idee in azioni
reali, offrendo strumenti, tutoraggio e fiducia. È così che si
costruiscono opportunità e si prevengono fragilità”, dichiara
l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.