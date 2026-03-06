[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, aperto il bando “Si può fare”

Nell’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia si è tenuta la

presentazione del bando, che da oggi è ufficialmente aperto

Un’opportunità per le ragazze e i ragazzi dai 16 ai 30 anni di

trasformare le proprie idee in realtà con un contributo economico

fino a 3.500€.

Può partecipare al bando chi vuole realizzare un

evento, un progetto artistico, un’iniziativa di volontariato o

un’attività per la comunità. Si Puó Fare! Da oggi si possono

presentare le proposte su www.sipuofare.net (sezione Puglia).



Per offrire supporto diretto ai partecipanti, è attivo lo sportello

informativo il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00

presso la sede del Comune di Manfredonia per aiutarti nella

presentazione del progetto.



“Un’Amministrazione che sceglie di ascoltare e sostenere le nuove

generazioni compie una scelta di prospettiva.

‘Si può fare in sicurezza Manfredonia 2026’ rappresenta un segnale chiaro:

crediamo nei nostri ragazzi e li vogliamo parte attiva nella crescita

della città”, afferma il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca.



“Con questa seconda edizione rafforziamo un percorso già avviato,

che ha dimostrato quanto i giovani sappiano essere capaci di

visione, responsabilità e concretezza.

Vogliamo accompagnarli nella trasformazione delle idee in azioni

reali, offrendo strumenti, tutoraggio e fiducia. È così che si

costruiscono opportunità e si prevengono fragilità”, dichiara

l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.