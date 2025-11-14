[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, aperta al traffico via Gen. Raffaele Castriotta

Aperta al traffico via Gen. Raffaele Castriotta: nuova viabilità per tutta la città!

È ufficialmente aperta al traffico via Gen. Raffaele Castriotta, l’arteria situata vicino al Polo Scolastico I.I.S.S. “Rotundi–Fermi” e al Centro Comunale di Raccolta Rifiuti.

La nuova strada migliorerà in modo significativo la circolazione in entrata e in uscita dalla città, grazie anche al collegamento rapido con la SS 89 Garganica, porta d’accesso verso Gargano, Foggia e Autostrada Adriatica.

Dopo anni di inattività, l’area è stata ripulita, riqualificata e dotata di nuova segnaletica, tornando pienamente fruibile e contribuendo a una viabilità più sicura e scorrevole.

Un ringraziamento agli Uffici Tecnici Comunali, alle squadre del Verde Pubblico, della Manutenzione Stradale e all’ASE spa, per il lavoro svolto con impegno e professionalità