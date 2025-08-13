[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, annunciata la disinfestazione adulticida

ASE S.p.A., il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche informano la cittadinanza che nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 agosto 2025 – dalle 00:01 alle 06:00 – sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione (West Nile) adulticida nelle zone sensibili:

Sciale delle Rondinelle

Lido La Bussola

Sciale degli Zingari

Scalo dei Saraceni

Ippocampo

Frazione Montagna

Borgo Mezzanone

Siponto

L’operazione sarà condotta mediante nebulizzazione di insetticidi a basso impatto ambientale, specificamente mirati a contrastare la proliferazione di zanzare, mosche e altri insetti volanti, particolarmente presenti in questa stagione. Si tratta di un trattamento altamente efficace ma pensato nel rispetto della sicurezza di persone, animali e ambiente.

Per la buona riuscita dell’intervento e per garantire la sicurezza di tutti, invitiamo la cittadinanza a collaborare seguendo alcune semplici ma fondamentali precauzioni: