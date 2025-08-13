Attualità Manfredonia

Manfredonia, annunciata la disinfestazione adulticida

Comunicato Stampa13 Agosto 2025
ASE S.p.A., il Comune di Manfredonia – Assessorato alla Sostenibilità, Qualità della Vita e Comunità Energetiche informano la cittadinanza che nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 agosto 2025 – dalle 00:01 alle 06:00 – sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione (West Nile) adulticida nelle zone sensibili:

  • Sciale delle Rondinelle
  • Lido La Bussola
  • Sciale degli Zingari
  • Scalo dei Saraceni
  • Ippocampo
  • Frazione Montagna
  • Borgo Mezzanone
  • Siponto

L’operazione sarà condotta mediante nebulizzazione di insetticidi a basso impatto ambientale, specificamente mirati a contrastare la proliferazione di zanzare, mosche e altri insetti volanti, particolarmente presenti in questa stagione. Si tratta di un trattamento altamente efficace ma pensato nel rispetto della sicurezza di persone, animali e ambiente.

Per la buona riuscita dell’intervento e per garantire la sicurezza di tutti, invitiamo la cittadinanza a collaborare seguendo alcune semplici ma fondamentali precauzioni:

  • Tenere chiuse finestre e balconi durante le ore dell’intervento;
  • Coprire con teli protettivi arnie, voliere, gabbie e contenitori di cibo per animali;
  • Ritirare indumenti stesi e alimenti posti all’esterno delle abitazioni. Per ulteriori informazioni:
    www.asemanfredonia.it
    www.comune.manfredonia.fg.it
    Numero verde ASE 800.724590 (lun–ven 09:00–18:00 | sab 09:00–13:00)
