Redazione6 Febbraio 2026
Manfredonia, annullato l’evento food di domani per San Lorenzo

Con rammarico vi comunichiamo che l’evento food (Piazza Papa Giovanni XXIII) previsto per la giornata di domani (Sabato 7 Febbraio) é annullato per motivi tecnico-organizzativi.

Il fuoco pirotecnico, inizialmente previsto per le ore 23:00, verrà invece anticipato alle ore 21.00 (Spiaggia Castello).

Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la comprensione.

