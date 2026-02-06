Eventi Manfredonia
Manfredonia, annullato l’evento food di domani per San Lorenzo
Con rammarico vi comunichiamo che l’evento food (Piazza Papa Giovanni XXIII) previsto per la giornata di domani (Sabato 7 Febbraio) é annullato per motivi tecnico-organizzativi.
Il fuoco pirotecnico, inizialmente previsto per le ore 23:00, verrà invece anticipato alle ore 21.00 (Spiaggia Castello).
Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la comprensione.