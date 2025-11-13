Sport Manfredonia
Manfredonia, amichevole di lusso a Lecce: finisce 5-1 per i salentini
Amichevole di lusso per il Manfredonia, impegnato in un test di allenamento al Via del Mare di Lecce contro i salentini che giocano la Serie A.
I giallorossi hanno vinto 5-1.
Nel primo tempo sono andati a segno Maleh (doppietta), Kaba e Pierotti. Nella ripresa in gol Sottil.
Nel Manfredonia in gol De Luca, su assist di Giacobbe.