Manfredonia, amichevole di lusso a Lecce: finisce 5-1 per i salentini

Redazione13 Novembre 2025
Amichevole di lusso per il Manfredonia, impegnato in un test di allenamento al Via del Mare di Lecce contro i salentini che giocano la Serie A.

I giallorossi hanno vinto 5-1.

Nel primo tempo sono andati a segno Maleh (doppietta), Kaba e Pierotti. Nella ripresa in gol Sottil.

Nel Manfredonia in gol De Luca, su assist di Giacobbe.

