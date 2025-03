[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, allarme gatti avvelenati. Ecco la zona

Da alcune settimane, stiamo assistendo a un preoccupante aumento di episodi di avvelenamento di gatti nella zona Croce/Viale Aldo Moro.Più di un gatto è stato trovato morto. Questo comportamento rappresenta un atto di crudeltà verso gli animali e un grave pericolo per la sicurezza pubblica.

Invitiamo tutti i residenti e i passanti a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi comportamento sospetto. Se avvistate gatti che sembrano malati o in difficoltà, vi preghiamo di contattare immediatamente il veterinario o la polizia locale.

Inoltre, chiediamo l’intervento delle autorità competenti, come la Polizia Municipale e la ASL, per indagare su questi episodi e adottare le misure necessarie per fermare questa violenza gratuita. È fondamentale proteggere gli animali e garantire la sicurezza della comunità.

Per favore, condividete questo messaggio per aumentare la consapevolezza e aiutare a fermare questi abusi. Se avete informazioni utili, non esitate a segnalarle alle autorità locali o alle associazioni animalisti.

I gatti avvelenati muoiono in modo atroce, il loro stomaco si deteriora lentamente ed è una lenta e sofferente agonia. Se avete sospetti denunciate immediatamente