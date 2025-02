[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia alla fiera BTM di Bari: “Gargano 2025”

Il Comune di Manfredonia ha partecipato alla BTM – Business Tourism Management di Bari, uno degli eventi più rilevanti del settore turistico in Italia, per presentare la propria strategia di sviluppo turistico e le nuove opportunità di crescita del territorio.

Durante la manifestazione, l’Amministrazione Comunale ha illustrato il piano di valorizzazione della città, puntando su un turismo sostenibile, esperienziale e destagionalizzato. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività di Manfredonia attraverso la promozione delle sue bellezze naturali, del patrimonio storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche.

“Stiamo lavorando per redigere in breve tempo il nuovo piano strategico del turismo e della cultura della nostra città – dichiara Domenico la Marca sindaco della città – per noi sarà fondamentale attivare le collaborazioni necessarie con operatori e stakeholder del settore per creare una rete territoriale in grado di attrarre nuovi flussi turistici nazionali e internazionali.

“La partecipazione alla BTM è stata un’opportunità preziosa per rafforzare il posizionamento di Manfredonia nel mercato turistico – ha dichiarato Francesco Schiavone assessore con delega al Turismo. Siamo impegnati a costruire un’offerta turistica che metta al centro le eccellenze del territorio e che possa generare benefici economici e occupazionali per la nostra comunità.”

Il Comune proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori iniziative di promozione e dialogo con gli operatori del settore per dare continuità alla strategia presentata in occasione della fiera.