Manfredonia: al via le isole ecologiche informatizzate nei comparti CA1, CA2 e CA4

La Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato un importante progetto sperimentale per rendere la raccolta differenziata più semplice, moderna ed efficiente. Nei comparti CA1, CA2 e CA4 verranno installate isole ecologiche informatizzate che andranno a sostituire il sistema “porta a porta”.

Grazie a un finanziamento di circa 910.000 euro ottenuto con fondi PNRR, i nuovi cassonetti permetteranno l’accesso controllato tramite riconoscimento dell’utente e la rilevazione del volume conferito, contribuendo a migliorare la gestione dei rifiuti e a ridurre i costi del servizio.

«Si tratta di un primo passo concreto – dichiara l’Assessora alla Sostenibilità Mariarita Valentino – per portare a Manfredonia un sistema più funzionale e rispettoso dell’ambiente. Abbiamo scelto di partire dai comparti, una zona particolarmente adatta a questa nuova modalità».

In parallelo, il Comune pubblicherà un avviso per assegnare 30 schermature a utenze commerciali (food) del centro storico, che potranno così conferire i rifiuti in modo ordinato e decoroso. Le attività interessate dovranno essere in regola con la TARI e avere un’occupazione di suolo pubblico attiva.

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con ASE Spa e non comporterà spese per il bilancio comunale. Se darà i risultati sperati, sarà esteso anche ad altre zone della città.