Manfredonia, al via la raccolta differenziata in località Montagna e nelle aree denominate ‘Case sparse’

Manfredonia compie un ulteriore passo avanti nella gestione sostenibile dei rifiuti. A breve , in Località Montagna e nelle aree di Case Sparse quali Località Bissanti, Località Strada di Ripa di Sassi, Strada Provinciale per la Montagna nei pressi dell’ex Ristorante La Grande Muraglia, ubicazione sita nei pressi del Mercato Ortofrutticolo e Località Strada Conte di Troia saranno eliminati i cassonetti presenti per la raccolta di prossimità.

Per le aree sopra citate entrerà in vigore il sistema di raccolta differenziata porta a porta, sancendo la definitiva dismissione dei cassonetti stradali. Un cambiamento significativo che rappresenta un’importante evoluzione nell’organizzazione del servizio di igiene urbana.

L’iniziativa rientra anche nel progetto ANCI-Coreve, che ha l’obiettivo di migliorare la raccolta degli imballaggi in vetro, incrementandone il recupero e il corretto smaltimento. L’ampliamento del sistema di raccolta differenziata consentirà di migliorare la qualità dei materiali riciclati, ridurre la dispersione di rifiuti nell’ambiente e garantire un maggiore decoro urbano.

L’Assessora all’Ambiente Mariarita Valentino ha commentato: “L’introduzione della raccolta differenziata porta a porta in queste aree rappresenta un grande traguardo per Manfredonia. Eliminare definitivamente i cassonetti significa non solo migliorare l’estetica del territorio, ma soprattutto promuovere una gestione più sostenibile e responsabile dei rifiuti. Perché il sistema funzioni al meglio, è essenziale la collaborazione di tutti i cittadini: separare correttamente i materiali, rispettare le modalità di conferimento e aderire con responsabilità a questa nuova abitudine quotidiana ci permetterà di raggiungere risultati importanti per la nostra comunità e per l’ambiente”.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini coinvolti ad adottare con impegno questo nuovo modello di raccolta, ricordando che il corretto smaltimento dei rifiuti è un dovere civico e una scelta consapevole per la tutela del territorio.