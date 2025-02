[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, al via il rifacimento del manto stradale nella zona Acqua di Cristo

📍Dalle prime ore di questa mattina sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale nella zona Acqua di Cristo (via D. Alighieri, via P. Togliatti, via P. Nenni, via de Gasperi, via Cala del fico, via Calle del Porto, via L. Ariosto) a seguito degli interventi eseguiti in passato da Enel energia.

📍L’azienda, che aveva effettuato scavi per l’ammodernamento e il potenziamento del servizio elettrico, procederà ora al ripristino definitivo del manto stradale, garantendo così maggiore sicurezza e un miglior decoro urbano.

📍I lavori, che interesseranno esclusivamente le strade coinvolte dagli scavi e dal cablaggio dei cavi elettrici, saranno eseguiti nel rispetto delle normative vigenti, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per cittadini e attività commerciali della zona.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici comunali dei lavori pubblici.

Lo comunica l’assessore al ramo Francesco Schiavone