Manfredonia, al progetto Nicodemo…non solo Carnevale

AL PROGETTO NICODEMO…NON SOLO CARNEVALE

Le fragilità, se condivise, possono diventare un punto di forza. Un punto di incontro e non di scontro. Una scusa per incontrarsi e prendersi in carico reciprocamente, sena mai lasciare nessuno appeso al niente. Perchè da soli siamo vulnerabili, ma insieme siamo una forza.



Se ogni quartiere si prendesse cura dei più fragili, questa città si risolleverebbe in un batter d’occhio. Ma bisogna cambiare prospettiva e sposare la logica della condivisione e della cura.

E’ commovente vedere anziani di 80 muoversi sì con lentezza nel corpo, ma con un grande slancio nell’anima.

Buon carnevale solidale a tutti dagli anziani del Progetto Nicodemo!

Michele Illiceto