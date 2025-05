[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia al prestigioso torneo Zangardi Cup di Rodi

C’è anche il Manfredonia Calcio con i suoi giovanissimi al prestigioso torneo Zangardi Cup di Rodi Garganico e Carpino.

Promosso dal Consorzio Gargano Ok e patrocinato dal CONI (Comitato Provinciale Foggia), il torneo è organizzato dal Tour Operator Zangardi Tours e autorizzato dalla F.I.G.C., seguendo i regolamenti validi per la stagione sportiva corrente.



Ogni anno, il torneo vede la partecipazione di società professionistiche come Roma, Juventus, Frosinone, Torino, Hellas Verona, Napoli, Cagliari, Lazio, Bari, Pescara, Udinese, Inter, Empoli, Salernitana, Venezia, Foggia, oltre a squadre straniere come il Bate Borisov (Bielorussia).

La XXII edizione del torneo estivo Zangardi Cup si terrà dal 29 Maggio al 2 Giugno 2025 (4 notti) nelle splendide località di Rodi Garganico e Carpino.