Manfredonia, “Al Parco Giochi dell’Orso l’inciviltà regna sovrana”. Distrutti diversi giocattoli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, “Al Parco Giochi dell’Orso l’inciviltà regna sovrana”

È veramente spietato constatare che chi si prende cura e chi distrugge.

È per questo motivo che da oggi i trasgressori saranno PUNITI e ALLONTANATI da quest’area.

L’Associazione Angeli 2021 si è preso carico di uno spazio, per garantire alla COMUNITÀ uno spazio sicuro e accogliente per TUTTI, ma non per gli incivili.

Ringrazio la COMUNITÀ che apprezza e si prende cura di questo spazio.

Grazie all’Amministrazione in meno di due mesi sono stati installati dei faretti per permettere una ulteriore LUCE al PARCO, e non permetteremo all’essere INCIVILE di vivere dove ci sono bambini e famiglie che ogni giorno vivono con i loro sorrisi e gioia questo spazio….

Verranno presi seri provvedimenti a tutti coloro che non rispetteranno le regole di civiltà e umanità. Il degrado di un ambiente è lo specchio del malessere interiore di chi compie queste azioni, e ci invitano a riflessioni sul valore della gentilezza, quali “DISTINGUERSI per educazione e non per la VOLGARITÀ.

Si invita la COMUNITÀ di essere sempre civili e lasciare i giochi per scopi di divertimento e non per altro, altrimenti saremo costretti a far intervenire le forze dell’ordine .

Quest’area è garantire esclusivamente DIVERTIMENTO, SOCIALIZZAZIONE E INCLUSIONE

Presidente

Colonna Rita