[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, “Aiutatemi, un mio vicino mi perseguita, mi spia, mi scatta foto”

#SOS Stalkeraggio📍

Sono una donna, vorrei restare anonima. Quello che sto subendo da mesi è uno stolkeraggio da parte di un mio vicino di casa.

Mi sono rivolta al mio avvocato, il quale gli ha intimato il divieto di avvicinamento tramite diffida scritta A/R.

Mi sono rivolta alle forze dell’ ordine. Ho chiamato il numero del ministero per la violenza contro le donne. Etc. Etc. ….

Ma, ahimè, quell’ uomo me lo ritrovo tutti i giorni vicino casa, che mi perseguita, mi spia, mi scatta foto. Non ce la faccio più. La mia vita è diventata un incubo.

Prima che sia troppo tardi, anche perché non so’ le intenzioni di quest’ uomo, voglio sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare le forze dell’ ordine ad intervenire tempestivamente prima che sia troppo tardi. Grazie dell’attenzione.

Messaggio arrivato al nostro numero telefonico